Els comuns faran un registre més simplificat dels contractes de lloguer

Instagram M. C.

Actualitzada 06/10/2023 a les 15:45

Els comuns s'han compromès amb el Govern a començar a recollir les dades necessàries per elaborar un registre de contractes de lloguer. El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ha recordat avui a la tarda a la roda posterior a la reunió de cònsols que la proposta inicial de l'executiu incloïa un formulari "amb més de 100 ítems d'informació". Aquest, de fet, ha estat l'escull que ha impedit fins ara que es posés en marxa el registre, ja que els comuns argumentaven que entorpiria el funcionament dels serveis de tràmits. Ara els set cònsols han acceptat una solució "de mínims" que consistirà a registrar l'adreça, el preu i la superfície de tots els contractes de lloguer que els nous residents tramitin als comuns. Camp ha apuntat que la recollida de dades podria arrencar abans de les eleccions comunals, previstes per al 17 de desembre, i ha recalcat que la voluntat de totes les administracions implicades en el projecte és que el registre inclogui "una informació més exhaustiva", com ara el nombre d'estances i la tipologia de família que resideix a l'habitatge.

Les dades servirien al Govern per saber en quines zones del país ha augmentat més el lloguer i fer un seguiment de l'evolució dels preus. L'eina estadística per a la creació d'un registre dels contractes de lloguer va posar-se a disposició de les parròquies al final de la passada legislatura, però els comuns van negar-se a usar-la per la seva complexitat.