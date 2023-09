Inauguració de la Pitavola del Comapedrosa

Actualitzada 29/09/2023 a les 20:18

El comú de la Massana ha donat per inaugurat la Pitavola del Comapedrosa amb una exposició sobre ramaderia i transhumància que es podrà veure durant tot el cap de setmana. L'acte inaugural, presidit per la cònsol major, Olga Molné, ha comptat amb una "alta participació" de veïns d'Arinsal, segons manifesta el comú. Molné ha destacat que "el millor de la Pitavola és el seu emplaçament, al casc antic del poble d'Arinsal, un entorn únic per poder passejar per la trentena de parades i pel carrer dels oficis", a més, ha informat que enguany com a novetats s'hi podrà veure un bufador de vidre i un teixidor de llana.Els assistents podran gaudir tot el cap de setmana de diverses activitats, des d'excursions guiades a tallers, un planetari o un espectacle al carrer. A més, hi haurà sessions 'chill-out' al Niu de la Pitavola, un espai al capdamunt del poble "on fer una parada i prendre una cervesa artesana". La corporació afegeix que la part més gastronòmica de la fira va a càrrec dels restaurants d'Arinsal, també participants en la ruta de la tapa tant al migdia com al vespre. El mercat obrirà portes demà i diumenge a les 10 del matí.