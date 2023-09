L'AGIA posa un pis a disposició dels veïns desallotjats de l'edifici de les esquerdes

Actualitzada 26/09/2023 a les 17:23

Una immobiliària associada al Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris, l'AGIA, ha confirmat al comú d'Andorra la Vella que posarà a disposició un apartament per als veïns desallotjats fa un mes de l'edifici situat al número 28 de l'avinguda Santa Coloma arran de la intensificació de les esquerdes en l'immoble. El cònsol major, David Astrié, ha explicat al Diari que el departament de Social de la corporació ja ha començat els tràmits perquè hi pugui anar a viure una família. El màxim responsable de la corporació ha afegit que manté contactes amb el Govern per trobar solucions per a la resta de veïns. Vint-i-sis persones vivien a l'edifici. Cinc de les famílies van ser reallotjades en aparthotels i, set, en hotels.