Més de 1.000 persones participen al Festival d'Astronomia

Actualitzada 09/07/2023 a les 16:12

El primer Festival d’Astronomia Andorra Comapedrosa celebrat ahir a la nit a Arinsal va poder comptar amb un cel clar que va permetre unes condicions òptimes per a l’observació de la via làctia . La cònsol major, Olga Molné, afirma que "va ser realment impressionant quedar-nos completament a les fosques. Vull fer un agraïment públic als restauradors, hotelers, comerciants i veïns d’Arinsal, que han col·laborat amb l’esdeveniment apagant els llums, en molts casos no només els exteriors sinó també els interiors".L’observació amb els telescopis va comptar amb 750 participants, que van poder veure l’estrella doble Albireo i el gran cúmul d’Hèrcules. El públic assistent també va valorar molt positivament la ruta per les constel·lacions, que van fer estirats al terra per poder anar seguint les explicacions de la guia astroturística. El festival va comptar amb altres activitats destacades com una sortida astrofotogràfica, a càrrec de l’Associació de Fotografia a les Valls del Nord, tallers infantils per descobrir les constel·lacions i un espectacle musical per descobrir l’astronomia.Durant el festival es van organtizar diverses conferències, les quals van aplegar un centenar de persones que van valorar molt positivament els continguts exposats: d’una banda, l’astrofísic Kike Herrero va exposar que tot i que actualment només es pot assegurar que la Terra és l’únic planeta habitable, una de cada cinc estrelles té al seu voltant algun planeta amb condicions similars a la Terra; d’altra banda, el també astrofísic Joan Anton Català, va explicar la urgència de reglamentar l’espai, ja que serà crucial en el futur, tant des del punt de vista econòmic com tecnològic o militar.El conseller de Medi Ambient, Sergi Gueimonde, fa un balanç excel·lent d’aquesta primera edició del Festival. “Vam obtenir el segell de Destinació Turística i Reserva Starlight el mes de gener, que acredita un cel fosc de qualitat. Amb aquest festival tothom ha pogut gaudir de l’experiència de submergir-se a la via làctia, assegura Gueimonde, que agraeix la feina de l’equip organitzatiu i dels voluntaris.Tot i que han participat activament al festival un miler de persones, també hi va haver molta gent que va gaudir de l’espectacle de les estrelles des de les terrasses dels establiments d’Arinsal. Els experts en astroturisme Aleix Roig i Georgina Servent estan molt satisfets amb el gran èxit d’afluència del festival i remarquen la gran qualitat del cel fosc de la Massana.En els pròxims dies es lliurarà la recaptació de les activitats d’observació a l’associació Laika. Després de l’èxit del festival, ja es preveu repetir l’esdeveniment de cara a l’any que ve. A més, el comú de la Massana ha programat diverses sortides astronòmiques durant tot l’estiu.