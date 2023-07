El TSJ desestima l’incident de nul·litat d’actuacions presentat per la corporació contra una altra sentència del tribunal

El comú d’Encamp haurà de reincorporar en el lloc de treball la cap d’àrea de l’escola bressol i llaç d’animació Els Marrecs, del Pas de la Casa. El Tribunal Superior de Justícia ha desestimat l’últim intent de la corporació per fer valer els seus arguments als jutjats abans de portar l’afer al Tribunal Constitucional, sempre, és clar, que ho estimi convenient. Fonts del comú van apuntar ahir al Diari que de moment prefereix no pronunciar-se sobre el cas.



El TSJ desestima l’incident de nul·litat d’actuacions presentat pel comú contra la sentència del mateix tribunal del 24 de març d’aquest any. La