Adjudicada per 1,89 milions l'obra de la piscina del Palau

Actualitzada 22/06/2023 a les 07:14

El Palau de Gel ha adjudicat finalment per 1,89 milions l’obra de la piscina. L’empresa Progec serà l’encarregada dels treballs, que està previst que finalitzin a final de novembre. La proposta inicial ascendia a 2,2 milions, però segons van informar ahir fonts de la corporació canillenca s’ha prescindit d’algunes de les indicacions del projecte inicial després de constatar que no eren necessàries i això n’ha rebaixat el cost. El pressupost inicial rondava els 1,7 milions. En concret, no s’hi farà un mur cortina i, després de consultar-ho amb l’empresa fabricant dels tobogans que s’hi han d’instal·lar, també s’ha prescindit d’una part dels treballs en concloure que no feien falta.La reforma de la piscina ha de garantir una millor eficiència energètica i també l’han de reconvertir en un equipament de lleure amb la col·locació de diversos tobogans que es veuran des de l’exterior. Els treballs han de començar en breu i implicaran un tancament de la piscina que no s’ha precisat quan es farà efectiu.