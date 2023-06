Encamp inaugura els III Jocs Esportius de la Gent Gran

Actualitzada 17/06/2023 a les 17:36

Encamp ha iniciat aquest matí els III Jocs Esportius de la Gent Gran amb una desfilada de banderes, els castellers i la coral de la gent gran d'Andorra. La inauguració ja tingut lloc a la plaça dels Arínsols i ha comptat amb els 250 participants dels jocs esportius, més de 100 voluntaris acompanyats i diferents autoritats tant nacionals com comunals.L'inici de la jornada s'ha celebrat amb la desfilada de les set parròquies participants en els jocs, on diferents esportistes del país han acompanyat als grups en la seva presentació. En el cas d'Encamp, els competidors han mostrat la seva bandera en companyia de l'alpinista encampadana Stefi Troguet.El cònsol menor, Jean Michel Rascagnères ha donat les gràcies a tots els assistents i ha "felicitat als participants per la voluntat que demostren i per voler continuar amb unes activitats esportives tan primordials". A més, ha recordat que enguany els jocs "s'organitzen conjuntament entre Encamp i Canillo".Les primeres competicions han començat a les 11 hores i durant tot el matí s'han desenvolupat les modalitats de piscina i proves de destresa. S'ha fet una parada per dinar i a ara a la tarda es continuarà amb golf, ball en línia i tenis taula. De cara demà les competicions continuaran al matí amb tir amb arc, petanca, una caminada i una cursa. L'acte de cloenda serà a les 12.30 hores.