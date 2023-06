Actualitzada 10/06/2023 a les 06:21

Avui se celebra el dinar de la gent gran de la Massana. A dos quarts de dotze es farà la missa tradicional a l’església parroquial de Sant Iscle i de Santa Victòria. Tot seguit, les autoritats i la gent gran pujaran al restaurant de la Caubella, de l’estació d’esquí de Pal. Com sempre, va confirmar el comú, hi haurà dinar i, en acabat, ball per a tothom.