Ordino multa sis propietaris de gossos identificant l'ADN

Actualitzada 09/06/2023 a les 12:09

Sis propietaris de gossos d'Ordino han estat multats per no netejar els excrements de l'animal des de que es va posar en marxa la normativa l' 1 de març. El comú ha informat avui que els agents de medi ambient han recollit 22 mostres de femta de cans, se n'han analitzat 16 i sis han pogut ser identificades amb el registre d'ADN. Els infractors seran sancionats amb 150 euros per una "sanció lleu" per incomplir la normativa, segons informa la corporació.El comú indica que les tifes sense recollir han estat trobades al nucli urbà, al camí ral i altres camins públics de la parròquia "per aconseguir erradicar la brutícia de la via pública i sancionar els propietaris que incompleixen la normativa". Els agents agafen una mostra "amb un escovilló i la introdueixen en un tub segellat amb referència per enviar-lo al laboratori" i registren el moment de la recollida per identificar el punt on s'ha comès la infracció. Quan el comú rep l'analítica d'ADN creua les dades del cens de genotipatge i imposa la sanció.El comú recalca que fa una valoració "molt positiva" de la campanya i considera que ha servit "per aconseguir més conscienciació".