Els infants de Canillo demanen no malbaratar aliments

Actualitzada 08/06/2023 a les 16:34

Els alumnes de les escoles andorranes i francesa d'entre 11 i 12 anys de Canillo han demanat avui mesures per evitar el malbaratament alimentari en el consell d'infants celebrat avui. El comú ha informat els infants que s'aplicarà la Llei d'economia circular i que la corporació farà arribar les propostes a les llars i les escoles per no malbaratar, segons indica en un comunicat.Els escolars han plantejat a més que s'instal·lin elements de joc a la plaça del Prat del Riu i petites millores de manteniment alp arc del palau de gel. El comú ja té previst canviar les porteries i estudiarà la viabilitat d'altres peticions entre les quals també han suggerit que es col·loqui una escultura a l'entrada del poble relacionada amb els esports de gel. La darrera demanda del consell d'infants ha estat el canvi de la data de la festa de Sant Roc perquè coincideixi amb el calendari escolar i el comú els ha informat que no es pot moure de la festivitat del 16 d'agost perquè és una promesa que es va fer al sant perquè protegís els canillencs de les epidèmies de la pesta, assenyala el comú.La corporació ha assegurat als escolars que estudiarà les propostes presentades i treballarà per complir les que estan pendents de consell d'infants anteriors,