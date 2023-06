Els escolars massanencs volen wifi gratis al centre

Actualitzada 08/06/2023 a les 16:45

La Massana ha acollit avui el consell d'infants i els tres projectes presentats han estat guanyadors tal com ha explicat la cònsol major, Olga Molné "durem a terme algunes de les propostes que ens han fet els representants dels tres centres escolars".L'Escola Andorrana i l'Àgora han empatat amb set vots, amb unes propostes com la creació d'un parc per adolescents a Santa Caterina i la instal·lació de wifi gratuïta a diversos punts del centre de la Massana. Pel que fa al parc per adolescents, ja està en segona fase dels treballs de renovació i des del comú es comprometen a fer millores que proposin els alumnes com un espai de pícnic, una xona de fitness, fonts i papereres.D'altra banda, el projecte Free Wifi també ha tingut bona acollida fent que el comú analitzi els punts més convenients. Tanmateix, l'escola francesa ha obtingut menys vots amb la proposta per sensibilitzar sobre la contaminació lumínica a través d'una festa popular tot i que, com ha explicat Molné, ja està programat un esdeveniment pel mes de juliol al voltant de l'astronomia.