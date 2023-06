Els infants d'Ordino aposten per la sostenibilitat

Actualitzada 07/06/2023 a les 16:58

El consell d'infants d'Ordino ha tingut lloc aquest matí en presència dels cònsols d'Ordino, J. Àngel Mortés i Eva Choy, i la consellera d'Administració, Cristina Montolio. Trenta alumnes de l'escola andorrana i francesa de CM2 i sisè curs de primària de 9 i 11 anys ha explicat els projectes que han dut a terme. La majoria de projectes van lligats amb la gestió per la sostenibilitat. El tema que comparteixen els dos sistemes és la recollida de brossa i burilles que han realitzat durant el curs els alumnes.Els alumnes de l'escola francesa han proposat recaptar durant el Mercat de Segona Mà per una entitat benèfica, el reforç d'expenedors de bosses a la Pleta i al Serrat i la introducció de les energies renovables en el mobiliari urbà. Per la seva banda, l'escola andorrana han explicat la creació d'un hort i jardí comunitaris, una acció transversal amb el casal d'estiu que s'ocuparan del manteniment durant l'estiu.