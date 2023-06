Petició al Govern per ampliar el topall d'exportació de matèria orgànica

Els comuns es faran càrrec per primera vegada de la recollida d’aquest residu

Els comuns faran una petició al Govern per estudiar si és possible ampliar el topall de tones de matèria orgànica que s’exporten. El límit és de 1.500 tones anuals. Les administracions locals, a més, convocaran properament un concurs per adjudicar la gestió d’aquest residu, que recullen de manera separada Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, i només entre els grans productors –és a dir, les empreses amb un volum de consum important, i no pas les llars.



La recollida de la matèria orgànica es va posar en marxa el 2017 i, fins ara, és el Govern qui l’ha