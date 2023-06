Encamp inicia el Pla de mobilitat sostenible

Actualitzada 05/06/2023 a les 17:07

El comú d'Encamp posa en marxa les primeres accions del Pla de mobilitat sostenible per al personal, aprovat al desembre. La corporació ha impulsat la creació d'un grup de treball format per treballadors comunals de diversos departaments per tenir una visió "molt transversal". La primera sessió va ser conduïda per la consultora especialitzada BMS i un tècnic del comú i va consistir en la presentació general del Pla i la definició d'un conjunt d'accions concretes sobre quatre grans objectius: reduir els desplaçaments a la feina, augmentar les mitjans no motortizats, incrementar la mobilitat col·lectiva i incrementar la mobilitat de baixes emissions. En les properes setmanes es programaran les primeres idees sorgides i posteriorment es traslladaran al conjunt dels treballadors per impulsar-les passat l'estiu, segons indica el comú en nota de premsa.