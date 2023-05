La capital es vesteix de flors

Actualitzada 31/05/2023 a les 13:46

Andorra la Vella celebra entre el 2 i el 13 de juny La vie en rose, la segona edició de l'Andorra la Vella en flor. Es tracta d'un esdeveniment floral que decorarà els espais més emblemàtics de la parròquia com a atractiu turístic. Enguany hi haurà 16 punts decorats amb estructures florals de gran format i decoracions al llarg de l'avinguda Meritxell, al Parc Central, a les Places Guillemó i Príncep Benlloch, als carrers Callaueta i Sant Salvador, al passatge Europa i a Prat de la Creu i Prada Casadet. Enguany també s'engalanarà el passatge del Roc dels Escolls, paral·lel a l'avinguda Meritxell i que connecta cap a la plaça del Poble per potenciar aquesta unió cap a la nova coberta del Casino i el carrer Prat de la Creu. El Consell General, a més, s'ha volgut sumar aquest any al projecte i també ornamentarà la plaça del parlament.Algunes de les estructures de gran format estan creades per Daniel Santamaria, artista floral de renom internacional i membre de l'escola de paisatgisme de Barcelona. El projecte compta amb la implicació del sector comercial, que col·labora en el primer concurs d'Instagram que s'impulsa al voltant de l'esdeveniment i que ofereix un val de compra per valor de 300 euros per gastar en el més de mig centenar d'empreses participants.