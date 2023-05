Més facilitats a la ramaderia

Actualitzada 29/05/2023 a les 11:31

El comú de la Massana està decidit a prendre les mesures necessàries per garantir la continuïtat de la ramaderia a les muntanyes de la parròquia, sobretot de bestiar oví i cabrum. Segons la corporació, aquesta activitat té un valor estratègic per prevenir incendis i, per consegüent, mantenir els ecosistemes d’alta muntanya.Per facilitar els tràmits i reduir traves burocràtiques als ramaders, així com a l’Administració, el Ple del Consell de Comú va aprovar aquesta setmana bonificar el 100% de la quota per cap oví i cabrum sobre els exemplars que estiguin degudament inscrits al pedral del Departament d’Agricultura del Govern.La mesura no estalviarà diners als ramaders, perquè fins ara la taxa estava subvencionada pel comú en la seva totalitat. Tot i això, sí que suposarà menys paperassa per a totes les parts, ja que els ramaders no hauran de presentar la sol·licitud al comú per rebre l’import corresponent a la taxa, i el Departament de Medi Ambient no haurà de preveure una partida en el pressupost per subvencionar les guardes comunes. “Es tracta de facilitar els tràmits, tant a la mateixa administració com a l’administrat”, va resumir durant la sessió de Consell de Comú el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde. La mesura s’aplicarà a partir del dimecres de la setmana que ve, dia en què entrarà en vigor aquesta modificació de l’ordinació tributària comunal, un cop hagi estat publicada al BOPA.Cada estiu puja un ramat d’ovelles a péixer a les pastures d’alta muntanya de la Massana. Els beneficis d’aquesta activitat ramadera són molt importants, ja que el bestiar oví i cabrum neteja el sotabosc i, per tant, ajuda a prevenir incendis. Aquests animals, a més, suposen un avantatge respecte d’altres espècies com les vaques i els cavalls, perquè arriben a zones més inaccessibles i mengen més tipus de plantes herbàcies i arbustos.Una de les zones on peixen aquests ramats són els prats del Comapedrosa, prop de la zona del refugi. L’any passat, segons va informar el comú, hi van pujar unes 900 ovelles en total. En anys anteriors el ramat mai no havia superat els 500 caps.D’altra banda, cal remarcar que en el Consell de Comú d’aquesta setmana també es va aprovar una bonificació, en aquest cas del 90%, de la quota per cap gros de bestiar. La mesura s’aplicarà sobre tots aquells animals que estiguin degudament inscrits al pedral del Departament d’Agricultura del Govern. L’objectiu d’aquesta mesura és el mateix: facilitar els tràmits administratius i estalviar paperassa, tant als ramaders com a l’Administració.