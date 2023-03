La tercera edició de l'Escaldes Sound incorpora un jurat professional

Actualitzada 29/03/2023 a les 12:22

L'Escaldes Sound obre avui les inscripcions i s’allarguen fins al 29 de maig. Es tracta d'un concurs musical amateur adreçat a joves d'entre 12 i 35 anys i la novetat d'aquesta tercera edició és que comptarà amb un jurat professional per valorar la qualitat de les produccions. Les darreres edicions es penjaven els vídeos dels participants a YouTube i només podien votar el seu preferit els ciutadans. Enguany, els vots dels ciutadans representaran el 50% i el del jurat l'altre 50%. La votació comença l'1 de juny i tanca el 30 de juny, i de moment l'únic membre del jurat confirmat és la consellera Meritxell Massoni.El concurs musical l'organitza el comú d'Escaldes-Engordany en col·laboració amb l'ajuntament de Cervera, que celebra un talent al mateix temps. El premi és que els guanyadors de l'Escaldes Sound tocaran durant 45 minuts a la festa major de Cervera i, a la inversa, els guardonats de la ciutat catalana tocaran en directe a Escaldes el dia internacional de la joventut, que tot i caure en 12 d'agost se celebra el divendres 11 d'agost.En referència a les bases del concurs, s'hi poden inscriure joves d'entre 12 i 35 anys i han de presentar una composició pròpia. L'Escaldes Sound és un concurs amateur, així que els participants no poden tenir un contracte amb cap discogràfica. PEr últim, s'hi poden presentar tant bandes com solites. Els solistes han de ser residents del país i els grups poden ser de màxim vuit integrants i la meitat han de ser residents. L’espai jovent de la parròquia, que també participa en l’organització del concurs, confia que aquesta tercera edició la participació sigui més alta que les anteriors.