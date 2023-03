El complex d'Arinsal haurà d'utilitzar fusta natural i pedra

Actualitzada 29/03/2023 a les 13:31

Tots els edificis projectats a la urbanització d'Arinsal hauran d'utilitzar en la construcció fusta natural i pedra i a més se suprimeix el "cul de sac del final del vial". Aquestes són les correccions que ha comunicat el comú de la Massana al promotor del projecte, després d'estudiar les al·legacions presentades pel Quart d'Arinsal i el grup de veïns contraris al projecte. Les cònsols de la Massana van fer arribar ahir a la tarda -dins el termini establert segons assegura el comú- la resposta escaient, on s'estableixen diversos canvis al projecte. El grup veïnal va reunir-se dilluns amb la corporació, on ja van confirmar que consideraven adient acceptar alguna de les esmenes proposades, que van ser finalment aprovades en la junta d'ahir.El comú apunta en nota de premsa que comparteixen els "mateixos neguits" amb el quart i els veïns d'Arinsal i que tenen l'obligació de garantir que el projecte compleix amb la normativa i "des del primer moment hem treballat en aquest sentit". A més, la cònsol major, Olga Molné, assegura que el futur projecte ha d'estar "integrat al màxim a l'entorn i amb una estètica que contribueixi a embellir el centre d'Arinsal". D'altra banda, Molné recorda que el projecte està en una fase "molt inicial, amb la tramitació del pla parcial", i que de cara a les futures llicències d'obra "el projecte s'haurà d'adaptar als canvis del POUP, que limitaran la construcció, d'acord amb els estudis de càrrega".El promotor del projecte disposa d'un màxim d'un mes per tornar a entrar el pla parcial amb les correccions fetes.