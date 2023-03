Nova marca turística d'Encamp i el Pas de la Casa

Actualitzada 28/03/2023 a les 14:20

Encamp ha presentat aquest matí el logotip de la marca turística d'Encamp i el Pas de la Casa. La cònsol major, Laura Mas, ha mostrat un vídeo resum on s'explica el canvi, ha indicat que ha estat un proc´s llarg i que han tingut en consideració moltes propostes presetnades per diverses agències de comunicació del país amb àmplia trajectòria L'opció guanyadora ha estat la de Wow Comunicació, "ja que reuneix la voluntat del comú de simplificar el logotip perquè sigui el màxim de visual i atractiu possible tenint en compte que havia d'incloure les dues paraules Encamp i el Pas de la Casa".