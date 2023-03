La Massana convoca 58 places de feina per l'estiu

Actualitzada 28/03/2023 a les 12:19

El comú de la Massana ha convocat 58 places de monitors d'Esports d'Estiu i de Setmanes temàtiques, ajudants de monitor de 16 i 17 anys, informadors turístics i operaris de suport de medi ambient pels mesos de juliol i agost. Durant els mesos d'estiu el comú ha de reforçar diversos departaments, per donar servei a les famílies durant el període de vacances i per atendre els turistes.“Per als joves, les feines d’estiu són una bona manera d’introduir-se al món laboral. Animo als joves a presentar-se a les convocatòries i a aprofitar l’estiu per començar a fer-se un currículum”, afirma el conseller d’Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet. D’altra banda, també està obert el procés de selecció per contractar un vaquer/a.