El Sax Fest celebra 10 anys doblant els premis del concurs

El Sax Fest fa deu anys. Per celebrar-ho, l'edició d'aquest any, que tindrà lloc de l'1 al 8 d'abril, presenta un programa amb instrumentistes de primer nivell i dobla l'import dels premis. Així, per exemple, el guanyador del concurs d'interpretació per a adults rebrà 7.000 euros, un saxòfon Alt Selmer Paris Supreme, les despeses pagades d'una setmana i un recital de saxòfon i piano durant l'Andorra Sax Fest 2024 i un recital de saxòfon i orgue durant el cicle de concerts del Festival internacional d'orgue d'Andorra d'aquest any. L'increment de la recompensa als guanyadors ha multiplicat per dos el nombre de participants, que han passat d'uns 80 a uns 150 entre el concurs d'adults i l'infantil respecte de l'edició del 2022. L'organització ha rebut candidatures de més de 50 nacionalitats. En total hi ha uns 300 inscrits en les diverses activitats del festival.A part dels concursos, es faran cinc concerts. El més destacat tindrà lloc el 6 d'abril a les nou de la nit al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, on hi haurà una seixantena de músics de l'ONCA sobre l'escenari. En el concert s'estrenarà, una peça creada ad hoc el director artístic de l'orquestra, Albert Gumí. El festival culminarà el dissabte 8 d'abril a la tarda amb el Pyrénées Walking Street Music. L'organització del concurs ha informat aquesta tarda que l'actuació programada pel 3 d'abril, a càrrec dels russos Valentin Kovalev i Mikhail Kazakov, ha quedat anul·lada per problemes burocràtics en la tramitació dels seus visats.