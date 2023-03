Sortides per sensibilitzar els infants amb els boscos

Actualitzada 21/03/2023 a les 13:37

El departament de Medi Ambient del comú d'Ordino ha organitzat sis sortides amb escolars pel Dia Internacional dels boscos per conscienciar els infants de la importància dels boscos per a la salut i la protecció dels ecosistemes. El comú remarca que s'ensenya als alumnes que "els boscos i els arbres ajuden a amortir l'exposició a la calor i als canvis meteorològics extrems causats pel canvi climàtic, que suposen un risc important per a la salut global".Els escolars fan un recorregut estimat en dues hores pel bosc viu i la costa del Pui a Segudet. Les activitats van començar divendres amb l'escola andorrana i es repetiran aquesta setmana amb tres jornades senceres de matí per a l'escola andorrana i a la tarda, les franceses.