Malestar a Canillo per un tribut a pisos 'presumptament' tancats

Els propietaris al·leguen que no són responsables que els seus llogaters no hagin decidit donar-se d’alta al cens parroquial

Malestar a Canillo per part d’alguns propietaris de pisos que es consideren damnificats perquè se’ls ha girat pel banc un tribut de 250 euros per tenir un pis que el comú ha detectat com a buit, és a dir, que no està llogat ni habitat. Segons aquests propietaris aquesta situació no s’ha donat encara que la corporació consideri que han estat sense hostes durant l’any.



Es tracta d’un import de 250 euros. Hi ha diferents tipologies de propietaris que estan reclamant al departament comunal perquè discrepen contundentment de la decisió del comú. En alguns casos, expliquen, l’apartament té llogaters que hi

#1 Política de poble

(20/03/23 06:53)