Un centenar de manifestants a la capital contra el laboratori de Grifols

Al final de l'acte un portaveu de la plataforma ha manifestat que continuaran la lluita contra el centre amb més accions i ha exposat alguns dels punts de per què estan en contra del laboratori. "És una incongruència fer un laboratori en una reserva de la biosfera", ha indicat. De moment ja s'està fent una recollida de firmes que volen lliurar al Govern.

La marxa silenciosa organitzada per a aquest vespre per la plataforma contrària a la construcció del centre de recerca en immunologia de Grifols ha aplegat al voltant d'un centenar persones.La manifestació, que s'ha desenvolupat sota la pluja, ha començat a tres quarts de vuit de la plaça Coprínceps i ha transcorregut per les vingudes Carlemany i Meritxell per acabar a la plaça del Poble d'Andorra la Vella. Es tracta d'una acció que es porta a terme després de la concentració que va tenir lloc fa un mes a Ordino, que va comptar amb una assistència de 200 persones.Entre els presents a la manifestació hi ha hagut la cap de la llista nacional d'Andorra Endavant, Carine Montaner; la cap de llista d'aquesta mateixa formació per Andorra la Vella, Elisa Muxella; el conseller al comú d'Ordino, Enric Dolsa de XOrdino; el candidat del PS per Ordino, Joan Miquel Armengol i el seu company de candidatura, Pere Mas, de xOrdino i l'exministre de Turisme, Claude Bene, del moviment Adhoc.