Astrié defensa la seguretat de les obres de les fonts del Valira

Actualitzada 16/03/2023 a les 17:52

El cònsol major d'Andorra la Vella ha assegurat aquesta tarda que la crescuda del riu que es va produir dilluns al vespre no va provocar cap desperfecte en les obres de les fonts del riu Valira, que han seguit amb normalitat i amb la previsió d'acabar-se a finals de maig o juny. David Astrié ha defensat la seguretat dels treballs, que compten amb protocols per eventuals crescudes del cabal, i ha afegit que malgrat les imatges de l'aigua saltant sobre els blocs de formigó no hi ha hagut cap conseqüència. De fet, ha indicat que ni tan sols es va produir l'alerta de protecció civil que es dóna quan el cabal del riu augmenta de manera important.