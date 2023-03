Els veïns demanen que el projecte es faci “a la mida del poble”

La plataforma veïnal Estimem Arinsal, integrada inicialment per 150 veïnes i veïns d’Arinsal, havia recollit al tancament d’aquesta edició unes 1.500 signatures en la campanya que el grup va posar en marxa dijous al migdia a la plataforma Change.org amb el títol “Aturem el creixement descontrolat d’Arinsal”.



La iniciativa ciutadana demana al comú de la Massana que aturi l’aprovació del pla parcial fins que no es disposi, com a mínim, de l’estudi de capacitat de càrrega màxima.



El projecte preveu la construcció de fins a 32.000 metres quadrats de sostre i de d’edificis de fins a 18 metres d’altura al centre del