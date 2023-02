Dinar popular i actes al Pas de la Casa per celebrar el segon dia de Carnaval

Actualitzada 25/02/2023 a les 18:42

La plaça de l’Església del Pas de la Casa ha acollit aquest migdia el dinar popular de Carnaval, on els assistents han pogut gaudir d’una arrossada amb beguda i postres per l’import de dos euros. El dinar ha començat a les 12.30 h, després d’una batucada que ha recorregut els diferents carrers de la vila amb el grup ‘Tokem x tu’ i que ha finalitzat a la plaça.El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha destacat que per ara el balanç de les activitats de Carnaval del Pas de la casa “està sent positiu”. Des del comú d’Encamp s’agraeix la tasca de la Comissió de Festes del Pas de la Casa, “que ha organitzat un programa amb opcions per a tots els públics, com la batucada d’avui i demà al matí, el concurs de disfresses per a infants que vam fer ahir, els inflables per als més menuts, que estaran també demà a la tarda al Centre Esportiu, o el dinar d’avui i la sardinada de demà a la tarda per a tota la família, entre d’altres”. A més, ha recordat que aquest vespre “tindrà lloc el sopar de Carnaval, la nit de ball i el concurs de disfresses per a adults”.La sala polivalent del Centre Esportiu del Pas de la Casa va acollir ahir el concurs de disfresses infantils, on la cònsol major, Laura Mas, va fer entrega conjuntament amb els membres de la Comissió de Festes del Pas de la Casa els guardons als cinc infantspremiats. Els guanyadors es van emportar diferents experiències d’allotjament i gastronòmiques aespais singulars de la parròquia,