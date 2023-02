Els càrrecs electes van tornar a ser ahir l’ase dels cops en la representació del ball de l’ossa d’Encamp, que va omplir ahir a la tarda l’aparcament dels Arínsols.

El ball de l’ossa, el primer que es representa després que el passat novembre fos reconegut com a patrimoni cultural immaterial per la Unesco, va tornar a omplir ahir a la tarda, dilluns de Carnaval, l’aparcament dels Arínsols. Els encampadans no van voler-se perdre un dels actes centrals d’aquestes festes.



La gràcia del ball de l’ossa és que, com totes les mostres de cultura popular, sap combinar la repetició de fórmules establertes i la improvisació. Les tradicions més arrelades no hi són incompatibles amb les ocurrències del moment.



La representació –basada en un guió escrit per Rossend Marsol Sícoris– va començar amb

