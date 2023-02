El judici dels contrabandistes del Carnaval d'Encamp omple la plaça dels Arínsols

Actualitzada 19/02/2023 a les 19:20

El Judici dels Contrabandistes del Carnaval d’Encamp ha omplert un any més la plaça dels Arínsols deixant escenes plenes d’humor i comicitat. L’acte ha començat pels carrers de la vida amb la persecució de la colla dels contrabandistes, que enguany ha comptat per primera vegada amb integrants dones. Després de diversos intents d’escapolir-se de la patrulla de carabiners espanyols, aquests han sigut atrapats amb els farcells i portats a la plaça, on se’ls ha realitzat el tradicional judici.Damunt de l’escenari el protagonisme ha recaigut sobre el tribunal andorrà, compost pel fiscal i el jutge, i el gran advocat dels pobres, que enguany representava ser el conegut productor musical i compositor Bizarrap. Pel que fa al cap dels contrabandistes, l’anomenat ‘El Sis Dits’, ha resultat ser l’exfutbolista i empresari Gerard Pique, i com a testimoni de l’acusació ha aparegut la cantant Shakira. Amb aquests personatges en escena, s’ha fet una versió encampadana de les cançons ‘Pa tipos como tú’ i ‘Quédate’, que han exaltat temes relacionats amb la Comissió de Festes, el comú i altres situacions d’Encamp. També s’ha utilitzat l’humor per introduir temes nacionals, com les coalicions electorals, i parroquials, com Prada de Moles.