La corporació començarà a analitzar les mostres d’excrements canins a la via pública i a multar els infractors a la primavera

El comú d’Encamp ha imposat una trentena de multes a propietaris de gossos per no haver fet el genotipatge de les seves mascotes en l’últim mes. La xifra va revelar-la ahir la cònsol major encampadana, Laura Mas, en la roda de premsa posterior al consell de comú. La identificació dels gossos mitjançant l’analítica de l’ADN caní és obligatòria des del 15 de juny de l’any passat en sis de les set parròquies del país –cal recordar que Escaldes-Engordany va decidir no participar en el projecte–.



La mandatària també va asse­nyalar que a la primavera el comú començarà a fer l’anàlisi de

#1 Alex

(14/02/23 07:38)