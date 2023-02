Naudi demana a la militància “deixar-s'hi el coll”

Actualitzada 10/02/2023 a les 22:45

Ciutadans Compromesos ha presentat aquest vespre la seva candidatura. Així a la llista territorial el número u serà per a Carles Naudi, mentre que el segon lloc serà per al demòcrata David Montané, després de l'acord de CC i DA.Justament l'acord fa que Raul Ferré s'incorpori al número 4 de la llista nacional de DA, així com Manel Linares que serà el número 8 -a l'espera del congrés Demòcrata-. Pel que fa a la resta de la territorial, Natàlia Cusnir serà la primera suplent, seguida de Meritxell Ribera (DA) i Jan Vicent.Més enllà de la llista el líder del partit massanenc ha demanat "un esforç" a la militància "perquè no anem sobrats". Per això Naudi, que ha recordat que després de les generals hi venen els comicis parroquials, ha demanat als assistents "deixar-nos el coll en les eleccions".