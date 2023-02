Torna el Carnaval amb plena normalitat prepandèmica

Actualitzada 07/02/2023 a les 06:39

Sant Julià de Lòria recupera el Carnaval divendres 17 de febrer vinent amb plena normalitat prepandèmica. El comú, que té el suport per a l’organització de la Colla Laurediana, hi destina en total un pressupost de 15.000 euros.Els dos actes centrals del programa són la cercavila amb les escoles, divendres al matí, i la gran rua, que tindrà lloc diumenge 19 de febrer a la tarda i que es culminarà amb una botifarrada popular a la plaça de la Germandat. La corporació laurediana espera que aquest darrer acte aplegui uns 400 participants. Segons va remarcar la cap de l’àrea de Cultura, Laura Rogé, en roda de premsa, una de les novetats d’aquest any és l’augment de les activitats per als més petits, amb tallers d’art i manualitats i contacontes.