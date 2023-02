Els Encants de Sant Antoni recapten 4.280 euros

Actualitzada 05/02/2023 a les 13:12

La plaça de l'església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes-Engordany ha acollit aquest matí els tradicionals Encants de Sant Antoni, on s'han recaptat 4.280 euros que es destinaran a Càritas.Enguany, la cònsol major Rosa Gili ha explicat que la tradició s'ha "democratitzat" perquè tothom hi pugui participar. Així, els tradicionals lots de productes artesans derivats del porc com llonganisses i bulls, coques masegades, de llardons, pots de mel i confitura s'han sortejat entre les persones que havien adquirit les butlletes, que costaven 5 euros. A més, s'ha mantingut la tradicional subhasta dels lots, que s'han arribat a pagar a 400 euros. D'aquesta manera, pràcticament la meitat de recaptat ha vingut per part de les butlletes del sorteig. L'acte també ha comptat amb balls tradicionals.