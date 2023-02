Les parròquies recolliran l'orgànic de grans productors

Actualitzada 01/02/2023 a les 06:26

Els comuns van refermar ahir el “compromís de complir els objectius en matèria orgànica”, segons va manifestat la cònsol major de la Massana, Olga Molné, després de la reunió de cònsols. Per aquest motiu, es va començar a redactar el plec de bases del concurs per adjudicar la recollida de la matèria orgànica.“De cara a l’hivern podríem començar a recollir selectivament l’orgànic als grans productors”, va dir la cònsol de la capital, Conxita Marsol, mentre que en una segona fase, encara sense data, s’aplicaria en l’àmbit domèstic.D’altra banda, tal com exigeix la Llei de protecció civil, els comuns van començar el treball per desenvolupar un reglament sobre la figura del sometent. En concret, es recolliran els usos i costums de cada parròquia perquè un lletrat dissenyi una normativa que s’adapti a totes les parròquies.Finalment, el CEO de Bomosa, Manel Garcia, va presentar el projecte de l’antic Cramea, Icònic, que estarà llest el 2025.