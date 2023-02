El comú destina 74.400 euros al carnaval d'Encamp i el Pas

Actualitzada 01/02/2023 a les 09:14

El comú d'Encamp ha destinat un total de 74.415 euros a la contractació d'espectacles i activitats per la programació del carnaval d'Encamp i el Pas de la Casa, segons es fa públic al BOPA d'aquest matí. L'adjudicació ha recaigut sobre Vershine SL, Gatzara Espectacles SL i Andorra Animació. Concretament, 58.950 euros corresponen al carnaval d'Encamp, mentre que per al del Pas s'hi destinaran 1.725 euros per la col·locació d'inflables, 5.360 euros per la contractació del grup de versions Banda Neon, i 2.020 euros per l'espectacle de Flaix FM i el Dj Hèctor Ortega. D'altra banda, pel 25 de febrer s'ha contractat Batukada Tokem per 1.300 euros i el grup de versions Aguateques per 5.060 euros.