Els comuns refermen el compromís amb la recollida de matèria orgànica

Actualitzada 31/01/2023 a les 17:11

Els comuns han refermat aquest matí en la reunió de consols que s'ha celebrat a la Massana el "compromís en complir els objectius en matèria orgànica", segons ha manifestat la cònsol major, Olga Molné. Així, ha avançat que ja s'ha començat a redactar el plec de bases del concurs per fer la recollida que, fins ara, només es feia en alguns llocs com a prova pilot.Si bé la voluntat és que la recollida de matèria orgànica s'estengui a tota la població, en la primera fase només ho hauran de fer "els grans productors", segons ha detallat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marxol. "De cara a l'hivern podrirem començar a recollir selectivament l'orgànic als grans productors", ha dit la cònsol de la capital, mentre que en una segona fase, encara sense data, s'aplicaria en l'àmbit domèstic.Encara en matèria mediambiental, Marsol ha aprofitat la reunió per explicar els temes tractats en el 40è Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus, on va acompanyar la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, en representació dels comuns. "El tema tractat va ser l'hidrogen verd" i, en concret, l'interès per potenciar un corredor d'hidrogen verd entre Espanya i França que, segons va indicar, no passaria per Andorra.D'altra banda, tal com exigeix la Llei de protecció civil, els comuns han començat el treball per desenvolupar un reglament sobre la figura del sometent. En concret, es recollirà els usos i costums de cada parròquia perquè un lletrat dissenyar la normativa que s'adapti a totes les parròquies.