El grup de teatre jove de la Massana estrena l'obra "Atrapats"

Actualitzada 30/01/2023 a les 14:07

El grup de teatre del Punt 400 de la Massana, The Teen Project, presenta “Atrapats”, una producció cent per cent pròpia, segons informa l'ens comunal massanenc en un comunicat. Així, la companyia portarà ara a l’escenari una història centrada en les situacions conflictives que sovint la societat normalitza i els joves actors donaran visibilitat a certs malestars que costen molt d’afrontar.El guió és de les directores de la companyia, Fran Doonan i Sofia Martins, amb aportacions dels mateixos joves. Els actors que formen the Teen Project són Nerea Fidalgo, Rafael de Sá, Rita Abrantes i Xenia Roca.El comú recorda que l'obra es representarà divendres, 3 de febrer, a les 21 h, i l’endemà, a les 19 h. El preu és de 5 euros per al públic general i de 3 euros amb el Carnet Jove.