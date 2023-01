Encamp obre el termini per pagar l'impost de l'arrendatari

Actualitzada 28/01/2023 a les 06:42

El comú d’Encamp obrirà a partir de l’1 de febrer el termini per dur a terme la declaració i el pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris del 2022, que des de l’any passat es pot fer 100% en línia. La presentació podrà fer-se fins al 31 de juliol. En aquest sentit, el comú recorda que s’ha eliminat definitivament l’enviament en paper dels documents per realitzar la tramitació i, per tant, es faci digitalment o presencialment, no caldrà l’enviament previ als titulars de la carta informativa en paper. Per tal de poder fer el tràmit per internet cal disposar del certificat digital. En cas de no disposar-ne, els particulars poden acudir al comú per obtenir-lo. El comú recorda a tots els titulars d’una propietat que encara que el rendiment obtingut sigui zero tenen l’obligació de presentar la corresponent declaració igualment. D’altra banda, a partir de l’1 de febrer també es podrà fer presencialment la presentació de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada. Per a qui tingui domiciliat el pagament, el rebut es girarà durant el mes de febrer i no haurà de fer cap tramitació, segons el comú.