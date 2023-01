La capital destina 300.000 euros en l'embelliment del carrer Roc dels Escolls

Actualitzada 25/01/2023 a les 12:06

El comú d'Andorra la Vella ha fet pública l’adjudicació, mitjançant contractació directa, de les obres d’embelliment i pavimentació del carrer Roc dels Escolls al BOPA d'aquest dimecres. De fet en aquesta zona fa uns mesos el comú va haver de tancar parcialment el petit aparcament per a motos que està situat a tocar de la plaça Rebés, a sota del Roc dels Escolls, després de detectar un “petit” perill d’esllavissades a la zona i va encarregar un informe geològic després que caiguessin unes quantes roques.

En aquest sentit, tenint en compte el Conveni urbanístic, signat el 29 d’abril del 2021, entre la corporació de la capital i la societat Roc Escolls, SA, relatiu a la cessió d’ús d’una passarel·la entre la coberta de l’edifici del casino i el carrer Roc dels Escolls i entorns, segons el qual el comú es va comprometre a executar les obres d’urbanització del carrer Roc dels Escolls i atès que l’empresa Treballs Públics Unitas, SAU està duent a terme els treballs d’urbanització de la coberta del futur edifici del casino i per tant, l'ens comunal afirma que interessa que, de manera coordinada, realitzi també els treballs d’urbanització.

Així, per acord de la Junta de Govern del 18 de gener del 2023, l'ens comunal contracta a Treballs Públics Unitas, SAU per un import de 301.535,50 euros, IGI inclòs per les obres que es preveu que tinguin un termini d’execució de dos mesos.