“On aniré a viure, al carrer?”

La pressió sobre els llogaters perquè deixin el pis s’intensifica en un bloc de Sant Julià de Lòria, on tres veïns ja han rebut la carta en què se’ls comunica la resolució del contracte.

Les males notícies van arribar per Sants Innocents. Com una broma pesada. La carta, signada pel nou propietari, informava el llogater d’un dels pisos de l’edifici La Solana, situat a l’avinguda Francesc Cairat, número 22, que l’immoble havia estat adquirit per destinar-lo a l’ús propi com com a domicili i residència habitual i que, per tant, no serà possible mantenir la pròrroga del lloguer, que venç al final d’aquest any. La llei vigent permet a les persones físiques fer servir l’excepció de recuperació de l’immoble per a ús propi o familiar per resoldre el contracte. Des del punt de vista

