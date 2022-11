L'assegurança del Centre Cultural cobreix fins a 33 milions d'euros

Majoral explica que una de les pòlisses, de 30 milions d’euros, és per a l’edifici, i la segona, de tres milions, per al contingut interior

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, va destacar ahir –al programa Parlem-ne, de Diari TV– que el comú no tindrà problemes per fer front al cost de la rehabilitació del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, que la setmana passada va patir un incendi. Si bé el líder parroquial va asseverar que ara per ara encara no hi ha cap previsió del cost que suposarà l’obra, sí que va reconèixer que “seran molts diners”. En aquest sentit, però, va explicar que el centre compta amb una assegurança per valor de trenta milions d’euros pel que fa

