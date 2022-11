Actualitzada 14/11/2022 a les 22:42

Setap ha destinat 2,5 milions a la millora dels equipaments i serveis de Pal Arinsal. Així ho han informat les cònsols Olga Molné i Eva Sansa durant la reunió de poble d'aquest dilluns on s'ha exposat l'evolució del procés d'integració, les inversions i els projectes a curt termini, segons informa l'ens comunal en un comunicat. Així mateix, Molné ha definit les línies estratègiques que s’hanmarcat des de la corporació per a la pròxima temporada. En aquest sentit, un dels eixos principals és la renovació completa de la restauració al sector d’Arinsal, tant pel que fa a l’espai físic com pel que fa a la gastronomia i els productesque s’hi ofereixen. Aquest desembre s'inauguraran els tres nous restaurants que substitueixen els anteriors espais.Per la seva banda, el director general d’EMAP i també director general adjunt de SETAP 365, Josep Marticella, ha remarcat que la inversió realitzada pel comú ha estat possible gràcies a l’efecte de la integració entre els comuns de Canillo i la Massana i Crèdit Andorra per a la constitució de la societat SETAP 365.En aquesta línia, Sansa ha recalcat els beneficis que aportarà a les finances comunal. "Amb aquest canvi de model, la Massana hi surt guanyant perquè tenim noves inversions a l’estació sense que el comú hagi de desemborsar diners com passava fins ara. Això ens permet fer més inversions a la parròquia". També ha recordat que el comú tornarà a cobrar un cànon, a partir del 2031, que farà créixer la partida d’ingressos dels pressupostos comunals. A més, Molné ha assegurat que la integració "ajudarà directament al poble perquè millorar l’estació comportarà l’augment de turistes i de més qualitat i això revertirà sobre el teixit empresarial de la parròquia".Per altra banda, durant la reunió, el director general de SETAP 365 i director general d’ENSISA, David Hidalgo, ha exposat l’organització empresarial de la societat constituïda el desembre del 2021. Així, ha afirmat que Pal Arinsal, igual que Grandvalira, continuen al capdavant de les operacions, activitats i competicions dels seus dominis, però sota la planificació estratègica, els plans d’inversió i el finançament de SETAP 365. Hidalgo ha indicat que aquesta gestió conjunta també inclou els serveis corporatius, com els processos administratius i els recursos humans, a més de la unificació de les escoles d’esquí dels dos dominis.En la reunió de poble, també s’ha clarificat la gestió de les marques. Grandvalira Resorts és el concepte paraigües per aglutinar l’espel qual hi ha els tres dominis, Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís. En aquest sentit, Molné ha qualificat d’històric la comercialització conjunta del negoci de la neual país, amb la implantació del forfet únic.Per altra banda, han destacat que la nova societat, establirà el pla estratègic pels pròxims deu anys. En aquest sentit, pel que fa al projecte de connexió esquiable entre Pal i Arinsal, Marticella ha afirmat que s’hi està treballant a nivell tècnic i ha avançat que la unió es farà a través de pistes vermelles i negres que requereixen poca modificació del terreny.