Actualitzada 31/08/2022 a les 15:12

El Govern ha iniciat aquest matí les tasques de neteja i drenatge al torrent que passa a prop de l'edifici Prat de la Solana, a la Massana, perquè no es puguin repetir inundacions com la de dissabte passat. Tècnics del Govern i del comú massanenc han col·laborat des del primer moment per determinar les possibles millores i, en aquest sentit la corporació ha insistit perquè els treballs comencessin al més aviat possible.