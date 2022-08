Prop de 1.200 firmes se sumen a la iniciativa per “salvar” les Pardines

Els promotors animen a arribar a les 1.500 i donar “visibilitat” al rebuig al projecte ara que aviat s’inicia el curs polític

La iniciativa engegada per un ciutadà cercant suport perquè s’aturi el projecte de les Pardines voreja les 1.200 firmes a la plataforma Change.org. Aquesta setmana l’impulsor, Josep Maria Morató, agraïa l’acollida i animava a seguir firmant per tal d’arribar a les 1.500 i “donar visibilitat” a la iniciativa ara que, d’aquí a pocs dies, arrencarà el curs polític. La mobilització es va articular a principi del mes d’agost i defensa que l’indret no necessita “grans projectes per ser atractiu, ja ho és per si mateix”.



La recollida de suports sota el lema Salvem les Pardines va arrencar un mes i escaig

