El comú treballa en el plec de bases del geriàtric

Actualitzada 29/08/2022 a les 17:30

Els consellers del comú d'Ordino, minoria i majoria, comparteixen la filosofia del projecte del geriàtric. Dotar la parròquia d'equipaments per al benestar de la ciutadania és vist amb bons ulls per tothom. Ara bé, el que la minoria encara no pot afirmar és si està d'acord o no amb el projecte en qüestió, perquè en desconeix els detalls, ja que el comú encara treballa en el plec de bases i no ha pogut avançar les característiques de la infraestructura. Tot i això, l'oposició ha celebrat la invitació del cònsol major, Josep Àngel Mortés a treballar plegats. "Estem treballant en el plec de bases i ho farem amb la minoria", ha afirmat Mortés durant el consell de comú d'avui en què s'ha tractat aquest punt a petició de la consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó.De fet, Tudó ha estat qui s'ha mostrat més crítica amb el poc que s'ha confirmat del projecte: la ubicació. Considera que és "incorrecte" perquè la zona "quedarà atapeïda d'edificis" i defensa que s'hauria de preservar com a zona verda. Tampoc veu amb bons ulls que sigui una iniciativa privada i "preferiria que el construís Govern perquè hi hauria més places concertades". De fet, ha asseverat que "el fet que no hi hagi un nombre de places concertades em molesta". En aquest sentit, Mortés ha indicat que determinar el nombre de places concertades és una competència del ministeri d'Afers Socials.Per la seva banda, el conseller Enric Dolsa, ha volgut mantenir una posició neutra davant el projecte fins que no en conegui els detalls. El que sí que ha afirmat és que, en general, "totes les iniciatives que siguin privades no em semblen malament" i ha reiterat que "els residents d'Ordino que vulguin gaudir del servei han de poder-ho fer en condicions diferents de qualsevol altra persona".