Actualitzada 26/08/2022 a les 06:40

Les precipitacions van afectar el Principat ahir amb ruixats tempestuosos i pedregades al nord d’Andorra. La tempesta, tal com va informar Meteo, es va anar estenent per tot el Principat durant tota la tarda. L’avís groc es va mantenir durant tot el dia d’ahir, mentre que per avui s’espera que els ruixats siguin més febles. Quant al cap de setmana, es preveu estable.