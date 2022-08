Ordino publica la guia digital d'activitats extraescolars

Actualitzada 25/08/2022 a les 12:32

El comú d'Ordino informa que ja està publicada la guia digital d'activitats extraescolars per al nou curs escolar 2022-2023. El document recull l'oferta formativa i les diferents disciplines que imparteixen a la parròquia durant l'any, juntament amb els dies, hores i edats a qui van dirigides les activitats. La guia es pot consultar a l'aplicació Ordino es viu, a la web, a les xarxes socials i mitjançant el butlletí electrònic.El Centre Esportiu d'Ordino concentra el màxim de propostes infantils amb els cursets de natació i les classes regulars que imparteixen els diferents clubs de judo, karate, taekwondo o kungfu. A més, el Centre Esportiu d'Ordino també ofereix classes infantils de dansa i ballet clàssic, així com classes de tenis taula, esquí, escalada o handbol. La guia també compte amb activitats per als adults esquaix, karate, judo, natació, taitxí i petanca, i pels més grans de 60 anys s'ofereixen activitats gratuïtes setmanals com tonificació, sofrologia, aiguagim, ioga, ball en línia o taller de memòria.L'oferta d'activitats culturals, mancomunada amb la Massana, inclou la proposta de l'escola de música Valls del Nord, amb classes d'iniciació al llenguatge musical, classes d'instrument i la participació en la banda de música Miniband. A més, la Capsa desdobla les classes per infants i adults amb mòduls de dibuix i pintura; plàstica; il·lustració; fotografia; escriptura creativa; introducció a l'espectacle; dibuix en anglès; classes de costura amb màquina; patchwork, i monogràfics.