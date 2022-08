Encamp finalitza les sortides d'estiu per la gent gran amb una vintena d'activitats

Actualitzada 25/08/2022 a les 16:01

El comú d'Encamp ha impulsat una vintena de sortides d'estiu gratuïtes destinades a la gent gran durant els mesos de juliol i agost i que han tingut lloc en diferents indrets de la parròquia i del país, segons informa la corporació en un comunicat. En aquest sentit, les sortides s'han dividit en dues temàtiques: esportives i culturals o de lleure. Les primeres s’han fet tots els dimarts i han consistit a fer una ruta curta per Encamp, com el camí de Mojácar, Ràdio Andorra o Sant Romà de les Bons i finalitzaran el proper 29 d’agost amb una caminada al Parc de la gent gran.Pel que fa a les culturals o lúdiques, s'han visitat llocs com el Pont Tibetà, l’estany de les Abelletes, Engolasters, la gossera, Tristaina o dues fàbriques de melmelada i de xocolata. Aquesta última, segons recorda l'ens comunal, ha tingut lloc aquest matí on els assistents han conegut el procés d’elaboració de la xocolata i han pogut fer un tast dels diferents tipus que podem trobar al mercat.Així, la tècnica del Departament d’Afers Socials, Virginia García, ha valorat molt positivament l'èxit de participació "hem tingut una mitjana de 20 assistents per cada activitat". Així mateix, García ha recordat que les sortides d’estiu "són una demanda de cada any. Ja fa tres estius que les fem i cada vegada intentem fer coses més noves", segons destaca el comú encampadà.