El comú invertirà dos milions més per embellir el nucli antic de Soldeu

Actualitzada 25/08/2022 a les 20:35

Embellir el centre de Soldeu costarà al comú al voltant de 2,7 milions d'euros. La corporació ha presentat els detalls de la tercera i la quarta fase de les obres aquesta tarda en una reunió de poble on ha detallat que preveu invertir-hi uns dos milions. Aquests, se sumaran als 500 i 200 milions que van costar les dues primeres fases respectivament.Les obres, que tenen una durada prevista de vuit mesos, comprendran uns 4.000 m2 en total. En la primera fase, la voluntat és licitar les obres del carrer Major properament perquè a l'octubre estiguin adjudicades i es puguin iniciar els treballs abans que arranqui la temporada d'esquí, si la meteorologia ho permet. L'any que ve es licitaran les obres del carrer de les Terres i les obres es reprendran a partir del maig, en acabar la temporada d'esquí. D'aquesta manera, Francesc Camp ha deixat palesa la seva voluntat de complir amb el compromís d'enllestir els treballs durant la seva legislatura.La corporació ha detallat que es tracta de treballs que comprendran l'arranjament i canvi de serveis bàsics, com electricitat, telefonia, i aigua, i també s'hi faran tasques de millora estètica. A més a més, el comú ha apuntat que està dialogant amb la parapública perquè aprofiti les obres comunals per fer-hi passar la xarxa de calor de Feda Ecoterm. Així, es renovarà el cablejat d'alimentació de l'enllumenat i totes les lluminàries i tots els fanals estaran connectats a la presa de terra. Pel que fa al servei de telefonia, s'ampliarà la xarxa d'Andorra Telecom i, estèticament, es renovarà la calçada i les voreres.Les actuacions en els carrers del nucli antic de Soldeu també comprendran l'excavació de rases i la renovació de les conduccions d'aigua residual, pluvial i potable, i la reubicació d'hidrants. La recollida d'aigua es farà mitjançant reixa lineal transversal als carrers. Finalment, al carrer de l'Estudi està previst la creació d'una plaça terrassada amb jardineres de formigó revestides de xapa.