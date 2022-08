El misteri del cap de l'Ossa

Els experts encara es demanen quin és el secret ocult que s’amaga darrere la bona conservació de la màscara del Ball de l’Ossa d’Ordino, el cap real d’un ós que es va caçar fa segles.

Ningú sap ubicar amb certesa els orígens del Ball de l’Ossa d’Ordino. I encara que el primer document gràfic on apareixen uns joves de la parròquia representant l’escena correspongui a principis del segle passat, no es pot negar que la tradició pugui venir encara de més lluny. En aquest sentit, no son pocs els espectadors que al llarg dels anys s’han preguntat i s’han deixat sorprendre per un dels elements que criden més l’atenció de la posada en escena: el cap de l’ossa que llueix sempre com a element icònic el protagonista del ball. Una màscara centenària que, segons la